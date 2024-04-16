Давыдов: «Не вижу в «Спартаке» никого, кроме Черчесова»

Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов предположил, кто может возглавить «красно-белых» после отставки испанского тренера Гильермо Абаскаля.

По мнению Давыдова, новым тренером «красно-белых» должен стать экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

«Какой тренер нужен «Спартаку»? Лично я никого не вижу, кроме Станислава Черчесова», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент Черчесов находится без работы. Последним клубом российского специалиста был венгерский «Ференцварош».

После 24 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице. Сейчас отставание «красно-белых» от первого «Зенита» составляет 12 очков.