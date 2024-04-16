Московский «Спартак» на днях уволил испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Руководство клуба сейчас занимается поиском нового наставника.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» на сегодняшний день не рассматривают кандидатуру Роберта Морено. Специалист является главным тренером другого российского клуба – «Сочи».

Напомним, что в последнем матче «Спартак» потерпел минимальное поражение в Сочи со счетом 0:1. После этой неудачи Абаскаль был отправлен в отставку. После 23 туров чемпионата России «народная команда» набрала 35 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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