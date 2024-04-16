Радимов послал судью РПЛ к чёртовой матери

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов в жесткой форме раскритиковал судью Артёма Любимова за работу на поединке 24-го тура чемпионата России между воронежским «Факелом» и «Ростовом». По ходу встречи рефери принял несколько спорных решений.
«В моем понимании это вообще не судья. То, что он творит в матчах, это просто какой‑то бардак. Он не может ни с игроками разговаривать, ни ритм игры не чувствует. К чертовой матери таких!» - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, что встреча завершилась минимальной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 1:0.
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