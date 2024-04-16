Радимов послал судью РПЛ к чёртовой матери

«В моем понимании это вообще не судья. То, что он творит в матчах, это просто какой‑то бардак. Он не может ни с игроками разговаривать, ни ритм игры не чувствует. К чертовой матери таких!» - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».