Агент Рыбуса: «Надеюсь, в ближайшее время увидим Мацея на поле»

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал о состоянии польского футболиста, который сейчас восстанавливается после травмы.

Напомним, в текущем сезоне из-за повреждения Рыбус провёл за казанскую команду лишь две игры.

«Восстановление идёт хорошо, но забегать вперед не хочется. Сейчас важно не торопиться. Надеюсь, уже в ближайшее время увидим Мацея на поле», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Рубин» расположился на девятом месте в турнирной таблице, сумев набрать 32 очка. Свой следующий матч казанцы проведут 20 апреля против московского «Локомотива».