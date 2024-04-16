Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Краснодар» развалился, это трагедия для клуба»

16 Апреля 2024 • 10:27 Комментировать

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о результатах «Краснодара» в последних поединках чемпионата России.

«Мы увидели, что «Краснодар» развалился сам по себе. Это уже не та команда, которая была у Ивича. И это трагедия для клуба, для «Краснодара», - высказался Орлов в выпуске ютуб-канала «Такой футбол».

В рамках 24-го тура чемпионата России «Краснодар» потерпел домашнее поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2. После этой неудачи «быки» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Краснодарцы отстают от лидирующего «Зенита» на четыре балла.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Геннадий Орлов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Апреля
11:21 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Хорошо, что Скопинцев не перешёл в «Зенит»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Спартак» типа чемпион, но обыкновенный середняк» эксклюзив
11:18 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «ЦСКА будет очень тяжело с «Балтикой»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Голенков: «Борьба за медали? Главное — обезопасили себя от стыков»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» Заика: «Всё, что происходит в «Спартаке», — их проблемы»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Орлов ответил, доработает ли Личка в «Динамо» до конца сезона
10:58 · Россия. Премьер-лига
Натхо: «Бердыев - один из лучших тренеров, с которыми я работал»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Не вижу в «Спартаке» никого, кроме Черчесова»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Радимов послал судью РПЛ к чёртовой матери
10:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Рыбуса: «Надеюсь, в ближайшее время увидим Мацея на поле»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Краснодар» развалился, это трагедия для клуба»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал главную ошибку руководства «Спартака»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Атакующие игроки «Динамо» плохо действуют в обороне»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «После «Спартака» Абаскаль может больше не работать» 1
10:09 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, кого нужно уволить из «Спартака» вместе с Абаскалем 1
Все новости
Рекомендуем