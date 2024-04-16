Орлов: «Краснодар» развалился, это трагедия для клуба»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о результатах «Краснодара» в последних поединках чемпионата России.
«Мы увидели, что «Краснодар» развалился сам по себе. Это уже не та команда, которая была у Ивича. И это трагедия для клуба, для «Краснодара», - высказался Орлов в выпуске ютуб-канала «Такой футбол».
В рамках 24-го тура чемпионата России «Краснодар» потерпел домашнее поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2. После этой неудачи «быки» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Краснодарцы отстают от лидирующего «Зенита» на четыре балла.
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