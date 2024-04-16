Бубнов назвал главную ошибку руководства «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов, ранее выступавший за московский «Спартак», высказался относительно увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«Главная ошибка руководства - это несвоевременное продление контракта. Нужно было дождаться окончания предыдущего соглашения. Новый контракт развязал руки Гильермо, он стал чудить», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что Абаскаль занимал пост главного тренера «Спартака» с лета 2022 года. После 23 туров нынешнего сезона «народная команда» набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.