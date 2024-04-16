Орлов: «Атакующие игроки «Динамо» плохо действуют в обороне»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах «Динамо» в нынешнем сезоне.

Напомним, «бело-голубые» проиграли три своих последних матча подряд с общим счётом 3:8. По мнению Орлова, атакующие игроки «Динамо» недостаточно хорошо отрабатывают в обороне.

«Атакующие плохо действуют в обороне. Сегодня 10 вперёд и 10 назад. Игроки должны быть обязательно универсальными. Особенно при обороне своих ворот. Закрывать зоны, не упускать», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ динамовцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. Свой следующий матч команда Марцела Лички проведёт 21 апреля против «Пари НН».