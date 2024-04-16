Бубнов: «После «Спартака» Абаскаль может больше не работать»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об отставке испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».
«Абаскаль не добавил себе авторитета такой работой. Единственное, что он здесь добавил, так это денег на банковский счет. С таким гонораром и неустойкой он может больше не работать», - приводит слова Александра Sportbox.
Напомним, что после гостевого поражения от «Сочи» (0:1) было принято решение об отставке Абаскаля с поста главного тренера «Спартака». После 23 туров чемпионата России «народная команда» занимает седьмое место в турнирной таблице.
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