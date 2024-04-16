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Бубнов рассказал, кого нужно уволить из «Спартака» вместе с Абаскалем

16 Апреля 2024 • 10:09 Комментировать (1)

Бывший защитник московского «Спартак», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов считает, что руководство «красно-белых» должно подать в отставку.

«За результаты должно отвечать руководство. Президент должен подать в отставку и забрать с собой всех ставленников. Если руководство не выполняет должным образом свои обязанности, то о чемпионстве можно забыть», - передает слова эксперта Sportbox.

Напомним, что на днях было объявлено об отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля. После 23 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают лишь седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов
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Volond
16 Апреля 2024 в 10:17
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