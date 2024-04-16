Бубнов рассказал, кого нужно уволить из «Спартака» вместе с Абаскалем

Бывший защитник московского «Спартак», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов считает, что руководство «красно-белых» должно подать в отставку.

«За результаты должно отвечать руководство. Президент должен подать в отставку и забрать с собой всех ставленников. Если руководство не выполняет должным образом свои обязанности, то о чемпионстве можно забыть», - передает слова эксперта Sportbox.

Напомним, что на днях было объявлено об отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля. После 23 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают лишь седьмое место в турнирной таблице.