Орлов: «Шансов на спасение сезона у «Спартака» нет никаких»

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов предположил, может ли «Спартак» спасти нынешний сезон после того, как в отставку был отправлен испанский тренер Гильермо Абаскаль.

По мнению Орлова, после Абаскаля московскому клубу следует пригласить на работу российского специалиста.

«Шансов на спасение сезона у «Спартака» никаких нет. Какого-то хотят нидерландца сюда привезти, я слышал… Зачем? Надо своего брать, надо восстанавливать, надо очищать эту конюшню от секонд-хенда», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Журналист также отметил, что «Спартаку» на пост наставника команды стоит рассмотреть кандидатуры Андрея Тихонова и Сергея Юрана.

После 23 туров РПЛ «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.