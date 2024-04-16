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Орлов: «Шансов на спасение сезона у «Спартака» нет никаких»

16 Апреля 2024 • 10:05 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов предположил, может ли «Спартак» спасти нынешний сезон после того, как в отставку был отправлен испанский тренер Гильермо Абаскаль.

По мнению Орлова, после Абаскаля московскому клубу следует пригласить на работу российского специалиста.

«Шансов на спасение сезона у «Спартака» никаких нет. Какого-то хотят нидерландца сюда привезти, я слышал… Зачем? Надо своего брать, надо восстанавливать, надо очищать эту конюшню от секонд-хенда», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Журналист также отметил, что «Спартаку» на пост наставника команды стоит рассмотреть кандидатуры Андрея Тихонова и Сергея Юрана.  

После 23 туров РПЛ «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов

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