В «Урале» ответили на вопрос о трансфере Ерохина

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном подписании 34-летнего полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.
«Он уже немолодой парень, захочет ли он играть дальше? Я не знаю. В какой он сейчас форме, играет футболист мало. Это будет решать тренерский штаб», - передает слова Иванова «Спорт день за днём».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ерохин провел 14 поединков, в которых записал на свой счет два результативных паса. Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом. Стоит отметить, что Ерохин выступал за «Урал» с 2013 по 2016 год.
Бан пользователя