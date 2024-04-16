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В «Урале» ответили на вопрос о трансфере Ерохина

16 Апреля 2024 • 10:03 Комментировать

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном подписании 34-летнего полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.

«Он уже немолодой парень, захочет ли он играть дальше? Я не знаю. В какой он сейчас форме, играет футболист мало. Это будет решать тренерский штаб», - передает слова Иванова «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ерохин провел 14 поединков, в которых записал на свой счет два результативных паса. Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом. Стоит отметить, что Ерохин выступал за «Урал» с 2013 по 2016 год.

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