Натхо: «Сборной России непросто существовать, играя только в товарищеских матчах»

Бывший футболист московского ЦСКА Бибрас Натхо в беседе с представителями СМИ высказался об уровне футбола во время международного бана.

«Игроки высокого уровня хотят играть в еврокубках. Клубы получают меньше инвестиций, если не играют там. Но и сборной непросто существовать, играя только в товарищеских матчах. Сложно понять уровень команды», - приводит слова Бибраса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В последнем товарищеском поединке сборная России разгромно победила команду Сербии со счетом 4:0.