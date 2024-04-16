Орлов: «Абаскаль вообще не разбирается в футболе»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об отставке Гильермо Абаскаля с поста наставника «Спартака».

Напомним, испанский специалист был уволен 14 апреля. В качестве главного тренера «Спартака» Абаскаль успел проработать чуть менее двух лет.

«Уж совсем плох был Абаскаль в последнее время. Он даже не мог сформулировать вообще ни то, что он хочет, ни то, какая у него игра. Он вообще не разбирается в футболе», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков. При этом от третьего места, которое сейчас занимает «Динамо», «красно-белые» отстают лишь на три балла.