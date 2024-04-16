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Орлов считает, что у Мусаева в «Краснодаре» нет авторитета

16 Апреля 2024 • 09:33 Комментировать (1)
Краснодар
...
Факел
19.04 19:00

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе нового главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Напомним, Мусаев возглавил «быков» в марте нынешнего года, сменив на этом посту Владимира Ивича. Под руководством нового наставника «Краснодар» успел провести в чемпионате России три игры, в которых сумел одержать лишь одну победу.

По мнению Орлова, Мусаеву не хватает авторитета среди футболистов.

«Кастаньо — игрок сборной Колумбии, Кордоба — игрок сборной Колумбии. Что для них тренер из российской команды, которая находится на 40-м месте в Европе? Нет авторитета», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Краснодар», набравший 43 очка в 23 проведённых матчах, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Зенита» на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Геннадий Орлов Мурад Мусаев ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Юбор
16 Апреля 2024 в 09:38
Нет и не будет. Авторитет среди игроков - главное и необходимое качество тренера.
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