Газзаев: «ЦСКА может побороться за медали»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в беседе с журналистами оценил перспективы «армейцев» в борьбе за медали в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Помимо «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» за медали могут побороться еще «Локомотив» и ЦСКА. Они будут ставить задачу попасть в топ-3 РПЛ. Плотность в турнирной таблице высокая», - передает слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В последнем поединке ЦСКА на выезде встречался со столичным «Локомотивом». Дерби завершилось результативной ничьей со счетом 3:3. После этого матча подопечные Владимира Федотова с 37 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице.