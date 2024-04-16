Орлов: «Матч «Зениту» проиграл Галицкий»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении «Краснодара» от «Зенита» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

По мнению журналиста, виновником неудачи «быков» можно назвать владельца клуба Сергея Галицкого, который в марте нынешнего года уволил сербского тренера Владимира Ивича.

«Матч «Зениту» проиграл Галицкий. Нельзя было менять тренера Ивича. Ивич давал ему результат. Почему он именно сейчас захотел другой футбол? Что за глупость? Ну доиграй с Ивичем», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на четыре очка.