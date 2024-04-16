Газзаев оценил ничью в дерби «Локомотив» - ЦСКА

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о ничейном результате в дерби с «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась вничью со счетом 3:3.

«Локомотив» имел преимущество на протяжении всей игры в плане результата, но ЦСКА блестяще провел концовку. Заслуженная ничья», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

После этого матча «армейцы» с 37 набранными баллами занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Железнодорожники» с аналогичным количеством очков располагаются на пятой позиции. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит».