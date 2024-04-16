Радимов: «Дзюба не должен даже в заявку «Локомотива» попадать»

«Дзюба в такой форме, что не должен даже в заявку попадать. Почему он его выпустил? Может быть, чтобы не портить совсем отношения с Дзюбой. Если Дзюбу не выпустить, начнётся конфликт внутри», - рассказал Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».