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Агент Гурцкая предсказал провал «Краснодара» при Мусаеве

16 Апреля 2024 • 08:05 Комментировать

Агент Тимур Гурцкая высказался относительно возвращения Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

«Ивич - тренер-диктатор, который имел беспрецедентный авторитет в раздевалке. Мусаев для этой команды не авторитет. И не будет им. Они не будут в пятёрке», - приводятся слова агента на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что Мусаев подписал с краснодарским клубом трудовое соглашение до завершения нынешнего сезона. В последнем матче «быки» на своем поле потерпели поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2. После 23 туров Премьер-лиги «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мурад Мусаев Тимур Гурцкая ещё теги
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