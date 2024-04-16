Гурцкая рассказал, чего не хватает тренеру «Динамо» Личке

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о работе главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.
«По всей видимости, Личке не хватает авторитарности. «Динамо» просто не вышло на игру с «Уралом». Если «Динамо» не попадёт в тройку, можно будет сказать, что оно завалило сезон», - сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
В поединке 24-го тура чемпионата России «Динамо» потерпело гостевое поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:2. После этого фиаско подопечные Лички с 38 набранными баллами располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.
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