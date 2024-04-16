Гурцкая рассказал, чего не хватает тренеру «Динамо» Личке

«По всей видимости, Личке не хватает авторитарности. «Динамо» просто не вышло на игру с «Уралом». Если «Динамо» не попадёт в тройку, можно будет сказать, что оно завалило сезон», - сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».