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Зобнин обратился к Абаскалю после отставки

16 Апреля 2024 • 07:19 Комментировать

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на увольнение испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Спасибо за совместную работу и доверие, тренер», - говорится в публикации полузащитника в социальных сетях.

Напомним, что об отставке Абаскаля было объявлено на минувших выходных. В последнем матче под его руководством столичная команда потерпела поражение от «Сочи» со счетом 0:1. После 23 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 35 баллов и находятся лишь на седьмой строчке в турнирной таблице.

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Спартак Москва Роман Зобнин Гильермо Абаскаль ещё теги
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