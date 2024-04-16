Зобнин обратился к Абаскалю после отставки

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на увольнение испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Спасибо за совместную работу и доверие, тренер», - говорится в публикации полузащитника в социальных сетях.

Напомним, что об отставке Абаскаля было объявлено на минувших выходных. В последнем матче под его руководством столичная команда потерпела поражение от «Сочи» со счетом 0:1. После 23 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 35 баллов и находятся лишь на седьмой строчке в турнирной таблице.