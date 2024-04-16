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Кудряшов с помощью одного слова охарактеризовал «Спартак» Абаскаля

16 Апреля 2024 • 00:14 Комментировать

Фёдор Кудряшов, бывший защитник московского «Спартака» и сборной России одним словом охарактеризовал «красно-белых», а именно состояние, до которого клуб довёл экс-главный тренер Гильермо Абаскаль.

«Безыдейный, одним словом. Что делать на поле, игроки не знают. Было бы интересно узнать, что творилось у них и как был построен тренировочный процесс», - задаётся вопросом Кудряшов в выпуске «Коммент.Шоу».

Напомним, что в минувшие выходные Абаскаль был уволен из «Спартака», и пока «народная команда» остаётся без нового коуча. Последней каплей терпения стало поражение от 16-й команды Премьер-лиги в лице «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фёдор Кудряшов
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