Махачкалинское «Динамо» готовит стадион к возможному выходу в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» вечером понедельника учинило разгром нижнекамскому «Нефтехимику» из первой половины турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги (3:0). После этого динамовцы вернули себе первое место турнирной таблицы.

Шамиль Газизов, гендиректор «Динамо» заявил, что его клуб готовит домашний стадион к возможному повышению в Премьер-лигу.

«Занимаемся реконструкцией стадиона, установкой оборудования для паспорта болельщика», - подтвердил Газизов для «Матч ТВ».

Играет свои домашние матчи махачкалинское «Динамо» на «Анжи Арене», это знаменитый спортивный комплекс в Каспийске, что южнее Махачкалы. Свои матчи ранее на нём проводил ещё «Анжи».