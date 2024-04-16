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Стипиди: «Не думаю, что «Зенит» сильно вспотел в Краснодаре» эксклюзив

16 Апреля 2024 • 12:00 Комментировать
Краснодар
1:2
Зенит

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался об увольнении Гильермо Абаскаля и потенциальных кандидатах на пост главного тренера московского «Спартака».

- Не надо было быть семи пядей во лбу, и я себя таким не считаю, чтобы сказать, что у «Краснодара» очень мало шансов против «Зенита». Я проработал с двадцатью тренерами – можно сказать, что с восемнадцатью, потому что пара из них работала со мной в других клубах. Поэтому я понимаю роль тренера, как он может поставить команде игру и вывести её на матч.

«Зенит» приехал, спокойно обыграл «Краснодар» и поехал дальше. Я не думаю, что «Зенит» сильно вспотел. Были моменты, чтобы и три, и четыре мячи в ворота «Краснодара» залетели. Какой-либо внятной игры я от него не увидел. Правильно один эксперт сказал, что при Ивиче была бы совсем другая ситуация и «Зенит» наверняка бы не унёс ноги. Вы поймите, что в любом случае смена тренера по ходу чемпионата не даёт чего-то хорошего для футболистов и для клуба. Это как переворот с ног на голову. А тем более тренер, который пришёл в «Краснодар», вообще понятия не имеет, как нормально тренировать.

И тут же после поражения от «Зенита» пошло проявление слабости. То, что болельщики свистели, это понятно, у них при проигрышах судья всегда виноват. Но сказал же Мусаев, что арбитр Иванов потерялся. Да я вообще-то все 90 минут видел его на поле. Куда он потерялся? Иванов достаточно стабильный и сильный судья. Он арбитр ФИФА, уже много лет трудится. У него есть особенности судейства, он хорошо двигается, всё видит, близко находится к моментам, что очень важно. Арбитр не сделал ничего такого, что помешало бы «Краснодару» обыграть «Зенит», – сказал Стипиди.

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