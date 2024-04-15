Сёмин связал проблемы «Динамо» с психологией

Знаменитый советский и российский тренер Юрий Сёмин высказался о последних неудачах московских динамовцев. «Бело-голубые» проиграли все три последние встречи в рамках РПЛ – «Ростову», «Спартаку» и «Уралу».

«Динамо» в какой-то растерянности. Хорошая команда. Надеялся, что они будут до последнего претендовать на чемпионское звание. Много квалифицированных игроков. Но что-то сломалось в этом механизме. На мой взгляд, психология», - говорит Сёмин «Московскому комсомольцу».

«Динамо» до игры с «Ростовом» три тура назад шло почти вплотную к первым двум местам, однако три осечки подряд сделали отставание от первого места внушительным – в девять очков.

В следующем туре РПЛ «Динамо» предстоит гостить в Нижнем Новгороде у «Пари НН», традиционно сильной в этом сезоне домашней команды.