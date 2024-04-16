Экс-игрок «Кубани» Селин: «Спартак» типа чемпион, но обыкновенный середняк»

Бывший хавбек краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ситуацию московского «Спартака» в контексте увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

- У всех есть ожидания, что «Спартак» типа чемпион. Но ты смотришь его игру и понимаешь, что на данный момент это обыкновенный середняк. Да, у всех соперников есть мотивация против него как на народную команду, он сильный раздражитель. А в самом «Спартаке» никто из игроков не развивается и не прибавляет.

Без Промеса – всё, забивать некому. Какого-то лидера в команде я не вижу. Единственное, в обороне время от времени Бабич неплохо себя проявляет, но больше некому потащить остальных за собой. Молодые ребята ищут авторитета рядом, но не находят. Вроде как бегают, суетятся, а результата никакого нет. Надо делать выводы и приглашать тренера, который будет исправлять ситуацию уже в новом сезоне.

- Абаскаль мог сработать в «Спартаке» лучше?

- Да тут тяжело говорить, мог он или не мог. Мы находимся далеко и не понимаем всего, что происходит внутри клуба. В том году у «Спартака» были хорошие матчи, но по весне у него всё совсем блекло. Возможно, другой тренер сумел бы раскрыть игроков или подтянуть кого-то, но пока вот такой печальный результат, – сказал Селин.

В ближайшем туре чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде против «Ростова», матч состоится 21 апреля в 20:30.