Газзаев уверен, что судьба чемпионской гонки РПЛ не решена

Валерий Газзаев, бывший главный тренер московского ЦСКА порассуждал о судьбе чемпионской гонки в РПЛ. Напомним, в минувшую субботу питерский «Зенит» смог обыграть «Краснодар» и оторваться от «бычков» со второго места на четыре очка.

«Зенит» получил небольшое преимущество — четыре очка. Но впереди будут трудные матчи, а разрыв небольшой, потерять очки могут все, а семь туров — это большая дистанция», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

На данный момент у питерцев 47 баллов, у «Краснодара» 43. Преследователь с третьего места, «Динамо» имеет после серии неудач лишь 38 баллов.