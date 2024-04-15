Тарханов: «Спартаку» нужно назначить нового тренера в конце сезона»

Александр Тарханов, российский футбольный тренер предположил, когда московскому «Спартаку» следует назначить нового главного тренера. По его мнению, руководству «красно-белых» необходимо подождать конца этого, уже скорее всего провального сезона РПЛ.

«Думаю, нужно подождать конца сезона. Но для начала бы найти такого наставника, который сможет исправить ситуацию», - делится Тарханов для Vprognoze.ru.

В числе возможных кандидатов на замену Гильермо Абаскалю упоминаются Валерий Карпин («Ростов»), а также ныне свободные Владимир Ивич и Станислав Черчесов. Сам Абаскаль был уволен в минувшее воскресенье.

Тарханов заявил, что пошёл бы работать в «Спартак» вместе с Романцевым