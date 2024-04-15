Заварзин считает, что Карпин – лучший вариант для «Спартака»

Бывший гендир московского «Спартака» Юрий Заварзин уверен, что назначение Валерия Карпина будет лучшим решением для руководства «красно-белых», нежели чем назначение Станислава Черчесова.

«Карпин вряд ли в «Спартак» в этом сезоне пойдёт. Я не знаю, Карпин или Черчесов, но нужен команде российский тренер. У нас сегодня их, успешных тренеров достаточно. Выбирая между Карпиным и Черчесовым, выбрал бы Карпина», - говорит Заварзин для Rusfootball.

Карпин на данный момент возглавляет «Ростов», блестяще проводящий весеннюю часть сезона. Черчесов же уже как с июля 2023 года никого не тренирует.

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