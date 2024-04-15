Григорян назвал слабейшую команду РПЛ прямо сейчас

Александр Григорян, футбольный тренер и эксперт полагает, что грозненский «Ахмат» - это слабейшая команда Российской премьер-лиги прямо сейчас.

«На текущий момент «Ахмат» выглядит слабее всех с большим преимуществом. Другой вопрос, что команду принял Магомед Адиев, а я уж точно не хочу, чтобы он вылетел», - говорит Григорян телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, что в прошлом сезоне «Ахмат» повторил свой лучший результат в истории и занял аж пятое место в таблице. Тренировал команду тогда Сергей Ташуев, который покинул коллектив уже в начале текущего сезона из-за провальных результатов.

В текущем апреле главным тренером «Ахмата» стал Магомед Адиев, совмещающий должность с работой в сборной Казахстана.

«Ахмат» 13 апреля разгромно проиграл «Балтике» (1:7) и опустился в зону вылета.