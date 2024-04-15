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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорян назвал слабейшую команду РПЛ прямо сейчас

15 Апреля 2024 • 22:12 Комментировать

Александр Григорян, футбольный тренер и эксперт полагает, что грозненский «Ахмат» - это слабейшая команда Российской премьер-лиги прямо сейчас.

«На текущий момент «Ахмат» выглядит слабее всех с большим преимуществом. Другой вопрос, что команду принял Магомед Адиев, а я уж точно не хочу, чтобы он вылетел», - говорит Григорян телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, что в прошлом сезоне «Ахмат» повторил свой лучший результат в истории и занял аж пятое место в таблице. Тренировал команду тогда Сергей Ташуев, который покинул коллектив уже в начале текущего сезона из-за провальных результатов.

В текущем апреле главным тренером «Ахмата» стал Магомед Адиев, совмещающий должность с работой в сборной Казахстана.

«Ахмат» 13 апреля разгромно проиграл «Балтике» (1:7) и опустился в зону вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Григорян Ахмат
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