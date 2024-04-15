Сёмин предположил, что беды «Спартака» связаны с длинным отпуском

«Спартак» минувшей зимой стал одним из последних клубов РПЛ, вышедших с отпуска. Юрий Сёмин, советский и российский тренер считает, что весенние беды «красно-белых» связаны именно с этой причиной.

«Ну как можно игрокам давать отпуск месяц с лишним в межсезонье? Может быть, именно этой подготовки и не хватило, не успели отработать что-то? Им после зимнего перерыва не удалось догнать тройку, даже отстали от них», - говорит Сёмин для «Московского комсомольца».

Напомним, что «Спартак» победил лишь в одном матче РПЛ из уже прошедших этой весной. В минувшие выходные после поражения от «Сочи» из «Спартака» уволен главный тренер – Гильермо Абаскаль.