Гасилин обосновал, почему Черчесов нужен «Спартаку»

Алексей Гасилин, бывший российский профессиональный футболист обосновал, почему Станислав Черчесов – это тот, кто нужен сегодняшнему «Спартаку». Напомним, что в минувшее воскресенье «красно-белые» официально расстались с Гильермо Абаскалем, экс-главным тренером клуба.

«Нравятся кандидатуры Ивича и Черчесова, но больше предпочту Черчесова. Сколько тренеров‑иностранцев уже было у «Спартака»? Нашему же цеху не доверяем. Ивич давал результат за границей, он с европейским опытом, знанием языков, что немаловажно», - говорит Гасилин телеканалу «Матч ТВ», добавив, что Черчесов – оптимальная кандидатура для «красно-белых».

«Спартак» после поражения от «Сочи» в субботу опустился лишь на седьмое место таблицы, у «народной команды» 35 очков.