Нигматуллин: Руководство «Спартака» верило, что Абаскаль исправит ситуацию

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался об отставке Гильермо Абаскаля с должности наставника столичного клуба.

По мнению эксперта, увольнение испанца затянулось из-за карт-бланша, которое руководство дало тренеру и до последнего верило в исправление ситуации.

«Возможно, это решение назревало пораньше. Судя по последним высказываниям Гильермо, большого рвения он не проявлял. Выглядел несерьезно», — приводит слова Нигматуллина Legalbet.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Владимир Слишкович. По данным СМИ, 41-летний специалист может остаться в клубе до конца сезона.