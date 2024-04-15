Алдонин: «Мусаев быстро вписался в систему Федотова»

Евгений Алдонин, бывший хавбек московского ЦСКА считает, что адаптация молодого форварда Тамерлана Мусаева в стане «красно-синих» прошла великолепно и уже даёт свой результат голами нападающего.

«Мусаев действует с огромным желанием. Оно проявляется в его голах и передачах. Очень радует то, как Тамерлан играет у чужих ворот. Он быстро вписался в систему Федотова, уже приносит пользу», - приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Ранее о Мусаеве высказался сам Владимир Федотов, главный тренер «армейцев» Москвы.

Напомним, что 22-летний футболист перекочевал из «Балтики» в ЦСКА минувшей зимой.