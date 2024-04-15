Лахиялов – об Абаскале: «Самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером»

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи», нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского «Спартака».

- Самое ожидаемое событие в российском футболе за последний месяц или за чуть больше. Думаю, это был самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером. Абаскаль – один из тех иностранных специалистов, которые не оставили никакого наследия после себя. Наверняка уже завтра-послезавтра забудут, что был такой тренер у «Спартака». Очень интересно, кто станет новым главным тренером, назначат ли Ивича в «Спартак». Вот это интрига.

Считаю, обжёгшись несколько раз на иностранных специалистах, «Спартак» должен сделать ставку на местного воспитанника, бывшего спартаковца. Их не так много, но они есть, и можно дать кому-то из них шанс проявить себя в «Спартаке» до конца сезона. Понятно, что давление большое, но это искусственное давление. К большому сожалению болельщиков «Спартака», он превратился в обычного середняка российского футбола, который претендует на чемпионские амбиции только лишь за счёт своей истории, и всё. По тренерскому составу и по трансферам «Спартак» давно уже неконкурентоспособен в российском футболе, – отметил Лахиялов.

В ближайшем матче «Спартак» сыграет против «Зенита» в Кубке России. Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится в среду, 17 апреля.