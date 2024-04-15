Игорь Федотов оценил работу судей в матче «Сочи» - «Спартак»

Экс-арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался о работе Рафаэля Шавеева в матче между «Сочи» и «Спартаком».

Напомним, игра 24-го тура РПЛ завершилась победой южан с минимальным счетом 1:0.

По мнению эксперта, Шафеев должен был показать желтую карточку Соболеву за симуляцию.

«В целом спокойно отработал Шафеев. Были какие-то внутренние моменты, которые надо исправлять», – приводит слова Федотова «Чемпионат».

После 23 сыгранных матчей «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Сочи» располагается на последней строчке, имея в копилке 18 баллов.