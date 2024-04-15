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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игорь Федотов оценил работу судей в матче «Сочи» - «Спартак»

15 Апреля 2024 • 21:26 Комментировать
Сочи
1:0
Спартак Москва

Экс-арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался о работе  Рафаэля Шавеева в матче между «Сочи» и «Спартаком».

Напомним, игра 24-го тура РПЛ завершилась победой южан с минимальным счетом 1:0.

По мнению эксперта, Шафеев должен был показать желтую карточку Соболеву за симуляцию.

«В целом спокойно отработал Шафеев. Были какие-то внутренние моменты, которые надо исправлять», – приводит слова Федотова «Чемпионат».

После 23 сыгранных матчей «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Сочи» располагается на последней строчке, имея в копилке 18 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Федотов Сочи Александр Соболев Рафаэль Шафеев ещё теги

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