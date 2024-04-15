Сёмин: «Балтика» играет на максимуме своих возможностей»

Юрий Сёмин, советский и российский тренер приятно удивлён формой калининградской «Балтики» текущей весной. Напомним, в минувшие выходные «Балтика» неожиданно разнесла грозненский «Ахмат» в гостях с безумным для РПЛ счётом – 7:1.

«Балтика» очень хорошо выглядит, особенно весной. Команда после паузы в отличном состоянии, много комбинирует и играет на возможностей», - приводит слова Сёмина «Московский комсомолец».

Успех позволил «Балтике» впервые за долгое время покинуть зону вылета. Теперь у калининградской команды в активе 20 баллов и 14 место, но столько же очков у «Ахмата» с 15 места.