Сёмин рассказал, почему чемпионская гонка в РПЛ ещё не окончена

Питерский «Зенит» в минувшие выходные огорчил «Краснодар» на выезде (2:1) и сделал серьёзный задел в плане очередного чемпионства. Однако Юрий Сёмин считает, что исход гонки далеко не предопределён.

«У нас в чемпионате много сюрпризов. Исходят они от команд с низа таблицы. Они спасаются от вылета, они спасаются от стыковых матчей. Играют на максимуме. Не стал бы вешать золотые медали на шею «Зениту», - приводит слова Сёмина «Московский комсомолец».

На данный момент «Зенит» с 47 очками – на первом месте РПЛ, но «Краснодар» отстаёт лишь на четыре балла и идёт на втором месте.

В минувшие выходные команда с последнего места, «Сочи» обыграла дома «Спартак» (1:0) из первой половины таблицы.