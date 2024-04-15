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В «Пари НН» обратились к Майга официально

15 Апреля 2024 • 20:48 Комментировать

В нижегородском «Пари НН» обратились к получившему тяжёлую травму Мамаду Майга. Хавбек травмировал крестообразную связку колена в самой недавней игре «горожан» против «Оренбурга» в гостях (1:2). Также клуб официально подтвердил травму футболиста в соцсетях, ранее это сделал Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

«Наш Мужик получил травму - разрыв передней крестообразной связки. Мамс, ждём скорейшего возвращения на поле!», - гласит сообщение от пресс-службы «горожан».

В этом сезоне легионер «Пари НН» провёл за свой клуб 24 матча, в них он ни разу не забил и не отмечался ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Мамаду Майга Пари НН
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