В нижегородском «Пари НН» обратились к получившему тяжёлую травму Мамаду Майга. Хавбек травмировал крестообразную связку колена в самой недавней игре «горожан» против «Оренбурга» в гостях (1:2). Также клуб официально подтвердил травму футболиста в соцсетях, ранее это сделал Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

«Наш Мужик получил травму - разрыв передней крестообразной связки. Мамс, ждём скорейшего возвращения на поле!», - гласит сообщение от пресс-службы «горожан».

В этом сезоне легионер «Пари НН» провёл за свой клуб 24 матча, в них он ни разу не забил и не отмечался ассистом.