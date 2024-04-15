Сёмин оценил умение Семака делать нужные замены

Юрий Сёмин, бывший главный тренер московского «Локомотива» отметил умение Сергея Семака делать нужные замены, приносящие в итоге пользу. Напомним, в матче «Краснодар» - «Зенит» забил победный гол вингер Артур, который начал матч на скамейке. В итоге поединок прямых конкурентов закончился викторией «Зенита» - 2:1.

«За такие изменения, оказывающиеся в итоге победными, конечно мы скажем тренеру «Браво!». Он увидел, как проходит матч. Он увидел, что нужно менять», - говорит Сёмин для «Московского комсомольца».

Успех позволил «Зениту» оторваться от «Краснодара» в чемпионской гонке аж на четыре балла.