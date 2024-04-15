Аршавин назвал игрока «Зенита», который напомнил ему Месси

Андрей Аршавин, который в «Зените» входит в состав правления, высоко оценил талант зимнего новичка команды Педро.

По словам Аршавина, Педро напоминает ему звёздного Лионеля Месси.

«Я бы не сравнивал себя с этим игроком и его со мной. Мне наоборот игра Педро напомнила игру Месси, когда он был с мячом. Причём не в атаке у чужих ворот, а у своих», - сказал Аршавин.

Аршавин вспомнил момент из игры со «Спартаком», в котором Педро около своего углового флажка пробросил мяч между ног сопернику, а затем попытался сыграть в пас. Аршавин сказал, что этот эпизод напомнил ему похожий момент с Лео Месси в давнем матче между «Барселоной» и «Челси».

«И пусть там ошибся, но этими движениями Педро чем-то напомнил Месси. Плюс он такой же маленький, как Лео», - цитирует Аршавина Sport24.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в среду, 17 апреля, - против «Спартака» в Кубке России.