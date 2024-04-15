Первак назвал единственного российского тренера, который подойдёт «Спартаку»

Юрий Первак, работавший в «Спартаке», ответил на вопрос о том, кто должен заменить Гильермо Абаскаля на посту наставника столичного клуба.

Ранее «Спартак» объявил об увольнении испанского специалиста.

«Я вижу единственного российского специалиста, который подошел бы «Спартаку», — это Карпин», — приводит слова Первака Legalbet.

По мнению функционера, за последнее время Карпин заметно вырос и демонстрирует интересную игру со средней командой.

После 23 сыгранных матчей «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков. «Ростов» идет на строчку ниже, имея в копилке 34 балла.