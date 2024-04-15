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В «Пари НН» заявили, что клуб потерял Майга до конца сезона

15 Апреля 2024 • 20:23 Комментировать

Центральный полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга получил тяжёлую травму, повредив крестообразную связку колена. Об этом в своём телеграм-канале пишет Давид Мелик-Гусейнов, гендиректор клуба.

«Наш Мамаду Майга на матче с «Оренбургом» получил травму - разрыв передней крестообразной связки. До конца сезона наш опорный полузащитник будет проходить лечение и реабилитацию», - пишет Мелик-Гусейнов.

Напомним, что в текущем апреле «Пари НН» уже потерял одного из игроков полузащиты из-за травмы «крестов» - это Константин Марадишвили, арендованный у «Локомотива».

«Пари НН» занимает с 28 баллами 10 место турнирной таблицы. От зоны стыковых матчей отрыв - всего пять баллов.

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Мамаду Майга Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги
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