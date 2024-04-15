В ЦСКА заявили, что аренда Ушакова в «Крылья» прекращена

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям столичного ЦСКА заявил о прекращении аренды молодого игрока «армейцев» Егора Ушакова в самарские «Крылья Советов». Причина такого решения – травма футболиста.

«Две недели назад Егора в Германии прооперировали. Всё прошло успешно, теперь он проходит на базе нашего клуба реабилитацию», - говорит Брейдо для «Чемпионата».

В ближайшие недели 21-летний футболист сможет приступить к работе на велосипеде. Через два-два с половиной месяца Ушаков сможет заниматься в общей группе клуба.

21-летний правый вингер сыграл в этом сезоне лишь в двух матчах – по одному в РПЛ и Кубке России, в них он ни разу не забил и не отличился ассистом.