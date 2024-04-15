Сёмин: «Локомотив» потерял три очка в дерби с ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат столичного дерби между «железнодорожниками» и ЦСКА.

Напомним, встреча 24-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:3.

«Такой результативный футбол нравится зрителям. Когда забивается мяч, ищешь ошибку тех, кто его пропустил. Ошибки были и здесь, но матч был достаточно неплохой», — приводит слова Сёмина «МК Спорт».

Специалист считает, что в первой половине матча «Локомотив» играл лучше, но затем ЦСКА перевернул игру за счет удачных замен.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а «Локомотив» идет пятым. В копилке обоих клубов по 37 набранных очков.