Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов прогнозирует появление Джикии в матче с «Зенитом»

15 Апреля 2024 • 20:06 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.50 X 4.40 2 6.30
17.04 19:30

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов спрогнозировал, что Георгий Джикия появится в составе «красно-белых» на грядущий матч с «Зенитом» в Кубке России. Игра намечена на 17 апреля в Пути РПЛ турнира.

«Джикия может быть полезен «Спартаку» для того, чтобы сплотить ребят. Это нужно не только в раздевалке, но и на поле. Стать лидером и повести за собой партнёров в тяжёлый для команды момент», - говорит Кечинов «Чемпионату».

Напомним, что при Гильермо Абаскале Джикия долго не попадал в состав «Спартака». Но в минувшие выходные испанец после поражения от 16-й команды РПЛ был уволен, поэтому есть шансы, что Джикия на поле появится. Другое дело – в каком Георгий сейчас состоянии. На этом также акцентирует своё внимание Кечинов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Георгий Джикия ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Апреля
20:06
Булыкин: «Спартаку» по силам создать проблемы «Зениту»
19:18
Лепёхин не видит фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»
18:08
Дьяков: «Джикия может появиться в старте с «Зенитом»
17:48
Петржела: «Игра в Кубке не так важна для «Зенита»
14:41
Семак рассказал о плане по составу на матч со «Спартаком»
14:36
Семак объяснил, как увольнение Абаскаля усложняет жизнь «Зениту»
14:22
Клаудиньо высказался об отставке Абаскаля из «Спартака»
14:19
Мельников: «Зенит» обыграет «Спартак» малой кровью»
14:03
Семак назвал одного игрока «Зенита», который точно не сыграет со «Спартаком»
14:02
Семак — об Абаскале: Он хорошо работал 2
13:46
Семак высказался об увольнении Абаскаля из «Спартака»
13:38
Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
13:31
Клаудиньо — о матче против «Спартака»: «Мы совершенно точно будем играть только на победу»
13:16
Туфрин: «Уверен, что «Зенит» без проблем пройдёт «Спартак» в Кубке»
14 Апреля
20:54
Деменко рассказал о задачах «Спартака» на остаток сезона
15:49
«Спартак» назвал тренера на ближайший матч
15:23
«Спартак» решил отправить Абаскаля в отставку 1
13 Апреля
20:00
Бояринцев: «Спартаку» нужно бросить все силы на Кубок России»
11 Апреля
20:55
Митрофанов оценил шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России
07 Апреля
10:47
Титов: «Даже при поражении в Петербурге «Спартак» ещё сможет сыграть с «Зенитом» в финале Кубка России» 1
06 Апреля
17:34
Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России
04 Апреля
23:17
Игнатьев рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России
22:34
Григорян: У «Спартака» нет никаких шансов пройти «Зенит» в Кубке России
18:51
Титов оценил игру Педро в матче со «Спартаком»: «Маленький вундеркинд»
18:07
«Грязные тряпки стирают дома». Рианчо — о критике Абаскаля в адрес игроков «Спартака»
03 Апреля
19:56
Титов — о матче с «Зенитом»: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» показал, что умеет забивать без Промеса»
18:38
Игрок «Зенита» Педро сравнил чемпионаты Бразилии и России
18:27
Павлюченко — о матче «Спартак» — «Зенит»: «У «красно-белых» проблемы в обороне, а петербуржцы опасны в атаке»
15 Марта
16:20
«Это же принципиальное противостояние»: Гаджиев — о матче «Спартак» — «Зенит»
14:47
Зобнин — о противостоянии против «Зенита» в Кубке России: «Постараемся не разочаровать»
14:41
Кузьмичёв: Учитывая состояние «Спартака», «Зенит» пройдёт дальше 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Хави останется в «Барселоне» при одном условии Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Названо условие ухода Абаскаля из «Спартака»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
20:29 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал игрока «Зенита», который напомнил ему Месси
20:29 · Россия. Премьер-лига
Первак назвал единственного российского тренера, который подойдёт «Спартаку»
20:23 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» заявили, что клуб потерял Майга до конца сезона
20:15 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА заявили, что аренда Ушакова в «Крылья» прекращена
20:15 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Локомотив» потерял три очка в дерби с ЦСКА
20:06 · Россия. Премьер-лига
Кечинов прогнозирует появление Джикии в матче с «Зенитом»
20:06 · Кубок России
Булыкин: «Спартаку» по силам создать проблемы «Зениту»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Все игроки «Краснодара» сыграли хуже, чем могли бы»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Джикия не играл только из-за Абаскаля» 1
19:46 · Россия. Премьер-лига
Эксперт заметил улучшение в игре «Локомотива» без Дзюбы
19:41 · Кубок России
Игнашевич: «Нам нужно побеждать ЦСКА»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Зенит» будет чемпионом ещё лет пять»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» сейчас не нужен Карпину» 2
19:18 · Кубок России
Лепёхин не видит фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»
19:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов объяснил прогресс своего сына в «Енисее»
Все новости
Рекомендуем