Кечинов прогнозирует появление Джикии в матче с «Зенитом»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов спрогнозировал, что Георгий Джикия появится в составе «красно-белых» на грядущий матч с «Зенитом» в Кубке России. Игра намечена на 17 апреля в Пути РПЛ турнира.

«Джикия может быть полезен «Спартаку» для того, чтобы сплотить ребят. Это нужно не только в раздевалке, но и на поле. Стать лидером и повести за собой партнёров в тяжёлый для команды момент», - говорит Кечинов «Чемпионату».

Напомним, что при Гильермо Абаскале Джикия долго не попадал в состав «Спартака». Но в минувшие выходные испанец после поражения от 16-й команды РПЛ был уволен, поэтому есть шансы, что Джикия на поле появится. Другое дело – в каком Георгий сейчас состоянии. На этом также акцентирует своё внимание Кечинов.