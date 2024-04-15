Сёмин: «Все игроки «Краснодара» сыграли хуже, чем могли бы»

Юрий Сёмин, знаменитый российский футбольный тренер назвал причину поражения «Краснодара» от «Зенита». Напомним, что «быки» уступили питерскому клубу в родных стенах (1:2) в минувшем 24 туре Российской премьер-лиги.

««Краснодар» себя полностью не реализовал и не раскрыл полностью потенциальные возможности. В играх с «Зенитом» надо выкладываться не на 100, на 110 процентов. Все игроки «Краснодара» сыграли хуже, чем могли бы, успех «Зенита» был закономерен», - говорит Сёмин в интервью «Московскому комсомольцу».

Теперь у «Краснодара» 43 очка, отставание от первого места составляет четыре балла.