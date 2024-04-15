Мостовой: «Джикия не играл только из-за Абаскаля»

Экс-полузащитник столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации капитана «красно-белых» Георгия Джикии после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Конечно, Джикия не играл только из-за Абаскаля. Я много раз говорил об этом, а все сглаживали углы. Там свой человек — Дуарте. Поэтому Джикия и не играл», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что если Слишкович выпустит Джикию, а тот привезет, то все будут говорить, мол Абаскаль правильно не ставил его в состав.

17 апреля «Спартак» встретится на выезде с «Зенитом» в матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по мск.