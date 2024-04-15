Эксперт заметил улучшение в игре «Локомотива» без Дзюбы

Борис Игнатьев, советский и российский футбольный тренер высказался о московском «Локомотиве» без Артёма Дзюбы. В минувшие выходные «Локо» играл против ЦСКА, два столичных клуба выдали боевую ничью – 3:3.

«Атака «Локо» без ярко выраженного форварда выглядела острее, интереснее, чем с Дзюбой или Сулеймановым на острие. Миранчук, Пиняев и Глушенков смотрелись подвижнее в этой игре, создавали трудности для обороны армейцев», - говорит Игнатьев для Legalbet.

Дзюба в минувшем матче вышел на поле в последнюю 15-минутку. До 13 апреля Артём порядка месяца не выходил на поле за свой клуб в официальных матчах.