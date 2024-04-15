Селюк: «Зенит» будет чемпионом ещё лет пять»

Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, сколько ещё лет питерский «Зенит» будет брать чемпионские титулы в РПЛ.

«Поверьте мне, «Зенит» ещё пять лет вперед будет чемпионом. Никто не то, что не дотягивает, а даже близко не стоит с ним рядом. Надо приглашать качественных легионеров», - говорит Селюк для «РИА Новости».

Напомним, что в минувшие выходные питерцы обыграли «Краснодар» и приблизились к тому, чтобы снова взять золото Российской премьер-лиги. У коллектива 47 очков, у преследователя со второго места – 43.

«Я полагаю, «Краснодара» в чемпионской гонке и не было, всё было очевидным с начала сезона», - добавил Селюк.